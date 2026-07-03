Дружківка у червні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Зранку 3 липня російські військові вдарили FPV-дроном по прифронтовій Дружківці: безпілотник влучив по автомобілю, який рухався трасою та намагався залишити місто. Через розрив боєприпасу поранені четверо людей.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

У авто постраждали 50-річний водій та пасажири: жінка 68 років та 47 та 74-річні чоловіки, вони зазнали мінно-вибухових травм та уламкових поранень. Їм вже надають медичну допомогу.

“За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, — уточнили в Донецькій обласній прокуратурі.

Нагадаємо, приблизно о 03:30 російські загарбники завдали удару по прифронтовому Слов’янську: влучання фіксують у чотирьох локаціях в різних районах міста. На ранок відомо про загибель щонайменше однієї людини внаслідок удару — це чоловік 1954 року народження.