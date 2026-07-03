Наслідки атаки по Слов’янську 3 липня. Фото: Вадим Лях

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Приблизно о 03:30 російські загарбники завдали удару по прифронтовому Слов’янську: влучання фіксують у чотирьох локаціях в різних районах міста. На ранок відомо про загибель щонайменше однієї людини внаслідок удару — це чоловік 1954 року народження.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

У місті фіксують пошкодження щонайменше десяти приватних і трьох багатоквартирних будинків, а також автомобілів.

Окрім цього, через обстріл частина Слов’янської громади залишилася без електро- та водопостачання. Роботи з відновлення вже тривають, залишити заявку на підвіз води можна телефоном:

+380 95 284 9299

Тип озброєння, яким росіяни атакували місто, ще встановлюють.

Нагадаємо, 2 липня війська країни-агресорки атакували Олександрівку авіабомбами. Внаслідок ударів загинула щонайменше одна людина, ще двоє дістали поранень. У населеному пункті фіксують значні руйнування інфраструктури.