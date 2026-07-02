Щонайменше 1 людина загинула та 2 поранені через удари РФ по Олександрівці

Наслідки російської атаки на Олександрівку, 2 липня 2026-го. Фото: Донецька ОВА

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2 липня війська країни-агресорки атакували Олександрівку авіабомбами. Внаслідок ударів загинула щонайменше одна людина, ще двоє дістали поранень. У населеному пункті фіксують значні руйнування інфраструктури.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, росіяни скинули на селище 7 авіабомб. Через атаку зазнали пошкоджень 56 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 5 адмінбудівель і крамниця. Повністю зруйновані — три домівки.

Наразі відомо про одну загиблу людину, ще двоє дістали поранень.

На місці працюють всі відповідальні служби. Остаточні наслідки обстрілу встановлюють.

“Росіяни вкотре цілеспрямовано б’ють по цивільних, по житлу, по людях, які просто залишаються у своїх домівках. Це терор, за який окупант обов’язково відповідатиме”, — написав посадовець.

Нагадаємо, від початку доби 2 липня війська країни-агресорки поранили щонайменше трьох людей у Донецькій області. Окупанти били по Святогорівці у Покровському району та одній з трас регіону.