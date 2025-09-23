Росіяни обстріляли Краматорськ, влучили у приватний будинок

Наслідки обстрілу Краматорська 23 вересня 2025 року, фото: Facebook/Олександр Гончаренко

23 вересня окупанти двічі запустили дрони по Краматорську. Один влучив на подвір’я, інший — у приватний будинок. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

Про обстріли повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

За його словами, обидва удари прйишлися по приватному сектору.

“О 08:00 з застосуванням БпЛА V2U російські війська вдарили по подвірʼю приватного будинку. Пошкоджено автомобіль та господарчу споруду. Без постраждалих.

О 15:30 ударний БпЛА влучив в приватний будинок. Встановлюємо обсяги пошкоджень. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих”, — написав Олександр Гончаренко.

Нагадаємо, 22 вересня через російські атаки на Донеччині загинули троє людей, ще 13 дістали поранень. Найгарячішим напрямок боїв залишається Покровський.