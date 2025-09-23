Де лінія фронту у Донецькій області на 23 вересня: зведення ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області за 22 вересня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Не менш як 2,3 тисячі ударів завдали росіяни по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області за добу 22 вересня. Через ці атаки загинули троє людей, ще 13 дістали поранень. Найгарячішим напрямок боїв залишається Покровський.

Минулої доби під вогнем військ країни-агресорки перебували 14 населених пунктів регіону, пишуть у поліції. Зокрема, йдеться про міста Білозерське, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, селища Олексієво-Дружківка, Райгородок, села Бересток, Брусівка, Дмитрівка, Маяки, Прилісне, Сергіївка та Спасько-Михайлівка.

Усього росіяни завдали 3 355 ударів по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області. Внаслідок цих атак зазнали руйнувань 90 цивільних об’єктів, з яких 60 — житлові домівки.

Так, по Костянтинівці окупанти завдали 14 ударів, з них 8 бомбових — загинув містянин та ще троє зазнали поранень. У місті фіксували руйнування 23 багатоквартирних та 6 приватних будинків, будівлі моргу, кафе, закладу освіти й цивільного авто.

На Білозерське загарбники скинули дві бомби “КАБ- 250” — загинули двоє мирних жителів. Дружківку війська Росії також атакували вночі бомбою “КАБ-250” — двоє людей зазнали поранень, пошкоджеь дістали 3 багатоповерхівки й 7 цивільних авто.

Шість обстрілів витримала Олексієво-Дружківка — є поранений, пошкоджень зазнали 12 приватних осель та 2 автомобілі. Ще троє поранених — у Дмитрівці Краматорського району, де російський БпЛА “Ланцет-3” поцілив в автомобіль.

У Сергіївці Андріївської громади через удар FPV-дрона поранень зазнали двоє людей. По Райгородку окупанти вдарили БпЛА “Ланцет” — травм дістали двоє цивільних. У населеному пункті фіксували руйнування магазину та 3 транспортних засобів.

Тим часом Краматорськ росіяни обстріляли двома БпЛА “Герань-2” та пошкодили 15 приватних будинків, заклад освіти, цивільне авто. А у Спасько-Михайлівці російський БпЛА “Гербера” пошкодив господарську споруду.

Лиман окупаційна армія накрила з РСЗВ “Ураган”, пошкодили три господарські споруди. У Брусівці пошкоджень зазнала цивільна автівка.

Як звітують в Донецькій ОВА, з лінії фронту вдалося евакуювати ще 268 людей, у тому числі 60 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни атакували 20 разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Так, окупанти намагалися просунутися у районах Ольгівки, Новоєгорівки, Греківки, Середнього, Колодязів, Ставків, Шандриголового, Новомихайлівки, Дерилового, Торського, Зарічного та у бік Степового.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили сім штурмів окупаційних військ поблизу Серебрянки та Виїмки. На Краматорському напрямку фіксували сім боєзіткнень в районі Майського та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку загарбники здійснили 17 атак у районах Плещіївки, Берестка, Катеринівки, Клебань-Бика, Русиного Яру, Щербинівки, Полтавки та в напрямку Степанівки.

На Покровському напрямку відбулося 58 боєзіткнень у районах Заповідного, Золотого Колодязя, Родинського, Красного Лимана, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Вільного, Мирнограда, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького та Дачного.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 31 спробу Росії прорвати оборонні рубежі у районах Філії, Січневого, Шевченка, Соснівки, Новоіванівки, Тернового, Мирного, Березового, Новогригорівки, Новомиколаївки та у бік Іванівки.

Нагадаємо, українські військові продовжують зачистку території на Добропільському напрямку. Українські війська просуваються вперед на окремих ділянках до двох з половиною кілометрів.