Росіяни обстріляли Краматорську громаду, є поранений

8 травня російські війська обстріляли селище Малотаранівка на Донеччині. Внаслідок цього поранений 25-річний чоловік.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасії Мєдвєдєвої.
“О 10:00 російські війська за допомогою безпілотного летального апарату атакували Малотаранівку Краматорської МВА. Засіб ураження поцілив неподалік домоволодіння. Внаслідок атаки мінно-вибухову травму й осколкове поранення стегна зазнав 25-річний цивільний”, — розповіла Анастасія Мєдвєдєва.
Нагадаємо, 7 травня внаслідок російських обстрілів на Донеччині зафіксували загиблих цивільних були в Краматорську, Добропіллі й селі Маяки.