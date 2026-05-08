Росіяни обстріляли Краматорську громаду, є поранений

Ганна Назарова
8 травня російські війська обстріляли селище Малотаранівка на Донеччині. Внаслідок цього поранений 25-річний чоловік.

 

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасії Мєдвєдєвої.

“О 10:00 російські війська за допомогою безпілотного летального апарату атакували Малотаранівку Краматорської МВА. Засіб ураження поцілив неподалік домоволодіння. Внаслідок атаки мінно-вибухову травму й осколкове поранення стегна зазнав 25-річний цивільний”, — розповіла Анастасія Мєдвєдєва.

Нагадаємо, 7 травня внаслідок російських обстрілів на Донеччині зафіксували загиблих цивільних були в Краматорську, Добропіллі й селі Маяки.

