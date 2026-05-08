Поліція за добу зафіксувала 1221 удар армії країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту в Донецькій області за добу 7 травня. Загиблі цивільні були в Краматорську, Добропіллі й селі Маяки, загалом правоохоронці фіксували атаки по десяти населених пунктах підконтрольної частини регіону.
Міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка та Ярова, а також села Маяки, Новофедорівка та Сидорове, — у цих населених пунктах поліція фіксувала обстріли 7 травня.
Краматорськ росіяни атакували FPV-дронами та трьома 250-кілограмовими авіабомбами — загинула цивільна людина, ще одна — поранена. Пошкоджені приватний та багатоквартирний будинки, чотири цивільні авто.
У Добропіллі внаслідок російських ударів загинули двоє мирних жителів, зруйнована приватна оселя. Ще одне життя через російські атаки обірвалося у селі Маяки Святогірської громади.
Дружківку російські війська атакували FPV-дронами — один цивільний зазнав поранень, пошкоджені багатоквартирний будинок та цивільний автомобіль. В Яровій через удар російського FPV-дрона ще одна людина зазнала поранень.
На Слов’янськ росіяни спрямували 500-кілограмову авіабомбу та безпілотник “Гербера” — пошкоджені підприємство та нежитлове приміщення. У Миколаївці постраждав багатоповерховий будинок, у Сидоровому — приватна оселя.
Руйнувань, згідно з даними поліції, за добу зазнали 18 цивільних об’єктів, з них 6 житлових будинків.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін зазначив, що влучання також були в Тетянівці та Різниківці.
Нагадаємо, попри оголошене Москвою тимчасове припинення вогню на честь святкування “Дня перемоги”, російські війська продовжили атакувати українські позиції впродовж ночі проти 8 травня. Президент України Володимир Зеленський стверджує, що жодної “реальної” спроби дотриматися режиму тиші з боку Росії не було.