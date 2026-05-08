Наслідки російських атак у Донецькій області, 7 травня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Поліція за добу зафіксувала 1221 удар армії країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту в Донецькій області за добу 7 травня. Загиблі цивільні були в Краматорську, Добропіллі й селі Маяки, загалом правоохоронці фіксували атаки по десяти населених пунктах підконтрольної частини регіону.

По Донеччині били дронами та авіабомбами

Міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка та Ярова, а також села Маяки, Новофедорівка та Сидорове, — у цих населених пунктах поліція фіксувала обстріли 7 травня.

Краматорськ росіяни атакували FPV-дронами та трьома 250-кілограмовими авіабомбами — загинула цивільна людина, ще одна — поранена. Пошкоджені приватний та багатоквартирний будинки, чотири цивільні авто.

У Добропіллі внаслідок російських ударів загинули двоє мирних жителів, зруйнована приватна оселя. Ще одне життя через російські атаки обірвалося у селі Маяки Святогірської громади.

Дружківку російські війська атакували FPV-дронами — один цивільний зазнав поранень, пошкоджені багатоквартирний будинок та цивільний автомобіль. В Яровій через удар російського FPV-дрона ще одна людина зазнала поранень.

На Слов’янськ росіяни спрямували 500-кілограмову авіабомбу та безпілотник “Гербера” — пошкоджені підприємство та нежитлове приміщення. У Миколаївці постраждав багатоповерховий будинок, у Сидоровому — приватна оселя.

Руйнувань, згідно з даними поліції, за добу зазнали 18 цивільних об’єктів, з них 6 житлових будинків.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін зазначив, що влучання також були в Тетянівці та Різниківці.

Найбільше штурмів на фронті було на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військові відбили 13 спроб загарбників просунутися в районах Ковалівки, Дробишевого, Ставків, Діброви та Лимана;

на Слов’янському напрямку Сили оборони України відбили одну спробу російських військових просунутися вперед поблизу Рай-Олександрівки;

на Краматорському напрямку минулої доби російські сили наступальних дій не проводили;

поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Плещіївки та Іванопілля на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили дев’ять атак;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 33 штурмові дії армійців країни-агресорки в районах Білицького, Никифорівки, Родинського, Новоолександрівки, Покровська, Новопавлівки, Торецького, Нового Шахового, Удачного, Молодецького, Гришиного та Котлиного, а також у бік Ганнівки, Новопавлівки й Шевченка;

російські військові тричі атакували поблизу Калинівського та Олександрограда на Олександрівському напрямку .

Нагадаємо, попри оголошене Москвою тимчасове припинення вогню на честь святкування “Дня перемоги”, російські війська продовжили атакувати українські позиції впродовж ночі проти 8 травня. Президент України Володимир Зеленський стверджує, що жодної “реальної” спроби дотриматися режиму тиші з боку Росії не було.