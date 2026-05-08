Підтримати
RU
Підтримати

Четверо загиблих та троє поранених цивільних було на Донеччині 7 травня: як минула доба в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Поліція за добу зафіксувала 1221 удар армії країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту в Донецькій області за добу 7 травня. Загиблі цивільні були в Краматорську, Добропіллі й селі Маяки, загалом правоохоронці фіксували атаки по десяти населених пунктах підконтрольної частини регіону.

По Донеччині били дронами та авіабомбами

Міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка та Ярова, а також села Маяки, Новофедорівка та Сидорове, — у цих населених пунктах поліція фіксувала обстріли 7 травня.

Краматорськ росіяни атакували FPV-дронами та трьома 250-кілограмовими авіабомбами — загинула цивільна людина, ще одна — поранена. Пошкоджені приватний та багатоквартирний будинки, чотири цивільні авто.

У Добропіллі внаслідок російських ударів загинули двоє мирних жителів, зруйнована приватна оселя. Ще одне життя через російські атаки обірвалося у селі Маяки Святогірської громади.

Дружківку російські війська атакували FPV-дронами — один цивільний зазнав поранень, пошкоджені багатоквартирний будинок та цивільний автомобіль. В Яровій через удар російського FPV-дрона ще одна людина зазнала поранень.

На Слов’янськ росіяни спрямували 500-кілограмову авіабомбу та безпілотник “Гербера” — пошкоджені підприємство та нежитлове приміщення. У Миколаївці постраждав багатоповерховий будинок, у Сидоровому — приватна оселя.

Руйнувань, згідно з даними поліції, за добу зазнали 18 цивільних об’єктів, з них 6 житлових будинків.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін зазначив, що влучання також були в Тетянівці та Різниківці.

Наслідки російських ударів по Краматорську 7 травня — загиблий цивільний, пошкоджені будинки та автомобілі на Донеччині
Наслідки російських атак у Донецькій області, 7 травня 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо
Обстріл Добропілля 7 травня: двоє загиблих мирних жителів після російської атаки по Донецькій області
Наслідки російських атак у Донецькій області, 7 травня 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Російські FPV-дрони атакували Дружківку та Ярову — поранені цивільні, пошкоджені будинки й авто
Наслідки російських атак у Донецькій області, 7 травня 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Зруйнований будинок у селі Маяки після російського обстрілу — одна людина загинула
Наслідки російських атак у Донецькій області, 7 травня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Найбільше штурмів на фронті було на Покровському напрямку

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військові відбили 13 спроб загарбників просунутися в районах Ковалівки, Дробишевого, Ставків, Діброви та Лимана;
  • на Слов’янському напрямку Сили оборони України відбили одну спробу російських військових просунутися вперед поблизу Рай-Олександрівки;
  • на Краматорському напрямку минулої доби російські сили наступальних дій не проводили;
  • поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Плещіївки та Іванопілля на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили дев’ять атак;
  • на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 33 штурмові дії армійців країни-агресорки в районах Білицького, Никифорівки, Родинського, Новоолександрівки, Покровська, Новопавлівки, Торецького, Нового Шахового, Удачного, Молодецького, Гришиного та Котлиного, а також у бік Ганнівки, Новопавлівки й Шевченка;
  • російські військові тричі атакували поблизу Калинівського та Олександрограда на Олександрівському напрямку.

Нагадаємо, попри оголошене Москвою тимчасове припинення вогню на честь святкування “Дня перемоги”, російські війська продовжили атакувати українські позиції впродовж ночі проти 8 травня. Президент України Володимир Зеленський стверджує, що жодної “реальної” спроби дотриматися режиму тиші з боку Росії не було.

Завантажити ще...