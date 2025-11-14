Наслідки ударів по Києву 14 листопада. Фото: ДСНС

Російські загарбники у ніч на 14 листопада завдали нового комбінованого удару по Києву та Київській області, атакуючи об’єкти цивільної інфраструктури. Через масований обстріл загинули троє людей, ще не менше 32 — зазнали поранень.

Про наслідки нічних ударів повідомляють ДСНС, мер Києва Віталій Кличко та начальник Київської обласної ВА Микола Калашник.

Нічна атака 14 листопада: наслідки у Києві

У Києві станом на 7:56 вже відомо про загибель трьох цивільних людей внаслідок атаки, кількість поранених зросла до 26. Серед травмованих, уточнює мер столиці Віталій Кличко, є двоє дітей 7 та 10 років.

ДСНС повідомляє про руйнування та пожежі у різних районах міста:

у Подільському районі фіксують влучання в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху, з неї врятували 13 людей;

у Дніпровському районі ліквідували загоряння двох квартир на першому поверсі п’ятиповерхового будинку площею 50 кв. м. З нього врятували 17 людей. За іншою адресою в цьому районі ліквідували ще одну пожежу, вже на площі 30 кв. м. Зафіксоване часткове руйнування на 19 та 21 поверхах. Горіли й дерев’яні будинки спортивної бази на площі 200 кв. м;

у Дарницькому районі міста рятувальники фіксували займання площею 5 кв.м на території школи.

у Деснянському районі почалося загоряння в багатоповерховому будинку на рівні сьомого поверху. Пожежу локалізували, пишуть у ДСНС. Під час гасіння врятували дев’ятьох людей, ще 50 — евакуювали. За іншою адресою у тому районі виникла пожежа багатоповерхівки на рівні 5-8 поверхів. Одна людина загинула . Рятувальники врятували 14 людей, серед них є дитина. Окрім цього, одну людину вдалося деблокувати з-під завалів;

у Солом’янському районі загорівся дах і п’ятий поверх житлового будинку. Під час гасіння врятували 20 людей;

у Святошинському районі зафіксували влучання в житловий будинок на рівні сьомого поверху. Окремо рятувальники ліквідували пожежу у 22-поверховій будівлі на рівні 19-го поверху;

у Голосіївському районі уламки впали на територію лікарні. За іншою адресою там загасили пожежу площею 15 кв. м;

у Шевченківському районі ліквідували загоряння на відкритій території;

в Оболонському районі влучання припало на 9-поверховий житловий будинок. Загорілися квартири з сьомого по дев’ятий поверхи на площі близько 100 кв. м. Одну людину врятували, пожежу ліквідували.

Наслідки масованого обстрілу в Київській області

Про наслідки масованої атаки повідомляє й обласна влада Київщини, руйнування фіксують у різних районах області. Станом на 3:51 ночі вже відомо про поранення шести людей у регіоні, серед них є одна дитина:

у Бучанському районі г оріли приватні будинки. Також травмована жінка 1969 року народження, у неї посічена рука;

у Вишгородському районі через обстріл почалися пожежі у ряді приватних будинків, там є троє поранених: у чоловіка 47 років — різана рана передпліччя, у дитини 7 років — травма обличчя, у чоловіка 56 років — забій лобної ділянки. Дорослих госпіталізували;

у Фастівському районі зафіксовані пожежі приватних будинків. Постраждав чоловік 1985 року народження із множинними ранами плеча, його також госпіталізували;

у Білоцерківському районі горіли складські приміщення. У самій Білій Церкві поранений чоловік 55 років, у нього термічні опіки тіла, він вже у лікарні;

в Обухівському районі почалася пожежа легкового авто.

На момент публікації цих даних атака ще тривала, тому кількість поранених/загиблих людей та пошкоджених об’єктів могла зрости.

Нагадаємо, український уряд виділить 1 мільярд гривень на ліквідацію наслідків російських атак у прифронтових регіонах. Серед таких є, зокрема, громади Донецької області.