Підтримати
RU
Підтримати

Уряд виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у прифронтових регіонах України. Серед них — Донеччина

Богдан Комаровський
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Український уряд виділить 1 мільярд гривень на ліквідацію наслідків російських атак у прифронтових регіонах. Серед таких є, зокрема, громади Донецької області. 

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. 

Рівно мільярд гривень на ліквідацію наслідків російських ударів отримають 93 громади у найбільш уражених регіонах України. Йдеться зокрема про Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську,  Одеську, Херсонську, Сумську, Харківську та Чернігівської області. 

Як пояснила Свириденко, фінансування спрямують за п’ятьма напрямами:

  • будівництво й облаштування укриттів;
  • додатковий захист ключового обладнання;
  • аварійно-рятувальні роботи;
  • ремонт інженерних мереж;
  • створення запасу пального.

“Я на постійному зв’язку з регіонами. 24/7 тривають ремонтні роботи — на підстанціях “Укренерго” та на об’єктах генерації. Запускаємо додаткові резервні джерела живлення. Графіки погодинних відключень зберігаємо, але завдяки спільним зусиллям зменшуємо їхню тривалість. 

Дякую всім енергетикам за щоденну роботу в надважких умовах”, — написала посадовиця. 

Нагадаємо, Донецька обласна ВА виділила нову субвенцію з обласного бюджету підрозділам Сил оборони України, які воюють на території області. Вони отримають понад 36 млн грн на закупівлю необхідних для бойових дій ресурсів.

 

Завантажити ще...