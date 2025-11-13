Уряд виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у прифронтових регіонах України. Серед них — Донеччина

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Український уряд виділить 1 мільярд гривень на ліквідацію наслідків російських атак у прифронтових регіонах. Серед таких є, зокрема, громади Донецької області.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Рівно мільярд гривень на ліквідацію наслідків російських ударів отримають 93 громади у найбільш уражених регіонах України. Йдеться зокрема про Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Херсонську, Сумську, Харківську та Чернігівської області.

Як пояснила Свириденко, фінансування спрямують за п’ятьма напрямами:

будівництво й облаштування укриттів;

додатковий захист ключового обладнання;

аварійно-рятувальні роботи;

ремонт інженерних мереж;

створення запасу пального.

“Я на постійному зв’язку з регіонами. 24/7 тривають ремонтні роботи — на підстанціях “Укренерго” та на об’єктах генерації. Запускаємо додаткові резервні джерела живлення. Графіки погодинних відключень зберігаємо, але завдяки спільним зусиллям зменшуємо їхню тривалість.

Дякую всім енергетикам за щоденну роботу в надважких умовах”, — написала посадовиця.

Нагадаємо, Донецька обласна ВА виділила нову субвенцію з обласного бюджету підрозділам Сил оборони України, які воюють на території області. Вони отримають понад 36 млн грн на закупівлю необхідних для бойових дій ресурсів.