Бійці Сил оборони України. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Донецька обласна ВА виділила нову субвенцію з обласного бюджету підрозділам Сил оборони України, які воюють на території області. Вони отримають понад 36 млн грн на закупівлю необхідних для бойових дій ресурсів.

Про виділення нової субвенції повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Відповідне рішення ухвалили у четвер, 13 листопада, на черговому засіданні Ради оборони Донецької області.

У обласній владі уточнили, що додаткові кошти отримають шість підрозділів Сил оборони України, які боронять регіон. Втім, у ДонОВА не уточнили, про кого саме йдеться.

“Звернув увагу керівників профільних структурних підрозділів та очільників громад на дотриманні прозорості оборонних закупівель та обов’язковій звітності. Працюємо далі”, — додав Вадим Філашкін.

Нагадаємо, 12 листопада українські військові атакували військовий об’єкт російських загарбників, розташований на тимчасово окупованій частині Донецької області. Під вогонь потрапив склад боєприпасів.