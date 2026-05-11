Росіяни обстріляли Миколаївку та Добропілля: троє людей загинули, ще одна — поранена

Миколаївка та Добропілля на мапі. Фото: DeepState

Зранку 11 травня війська країни-агресорки атакували Добропілля та Миколаївка. Внаслідок ударів загинули троє людей, ще одна — дістала поранень.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповіла речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва.

За її даними, близько 10 ранку російські війська атакували Добропілля FPV-дроном. Через обстріл загинув чоловік, а мінно-вибухової травми й осколкового поранення дістав 46-річний цивільний.

Пізніше, о 10:50, окупанти завдали удару по Миколаївці. Ймовірно, загарбники атакували прифронтове місто із реактивної системи залпового вогню. Через обстріл загинули двоє чоловіків — 51 і 62 років.

Оскільки жертвами обстрілів стали цивільні, правоохоронці розслідують ці атаки як воєнні злочини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, попри заяви про тимчасове припинення вогню з 9 по 11 травня російські військові минулої доби продовжували атакувати лінію фронту та житлові квартали в Донецькій області. Поліція зафіксувала за добу удари по 11 населених пунктах регіону, у деяких із них внаслідок російських атак є поранені серед цивільних мешканців.