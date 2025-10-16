16 жовтня російські війська обстріляли Дружківку та село Мирне Криворізької громади. Внаслідок цього одна людина отримала контузію та ще одна — мінно-вибухову травму.

Про це пише “Суспільне. Донбас” з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєдвєдєву.

За її даними, 16 жовтня війська країни-агресорки обстріляли Дружківку, ймовірно, з використанням БпЛА “Ланцет”. Внаслідок атаки дістав контузію 33-річний містянин.

Також під приціл російської армії потрапило село Мирне у Криворізькій громаді. Через атаку дістав мінно-вибухову травму 71-річний пенсіонер. Попередньо, загарбники завдали удару БпЛА “Шахед”.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 438 КК України — воєнний злочин.

Нагадаємо, рятувальники у Добропіллі врятували собаку з-під завалів після російського авіаудару. Тварина ховалася під купою цегли й обгорілих дощок серед руїн будинку.