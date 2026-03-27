Росіяни обстріляли Олексієво-Дружківку, є загиблий й поранені

Олексієво-Дружківка на мапі.

27 березня окупанти скинули на Олексієво-Дружківку авіабомбу. Вбили місцевого жителя, ще чотирьох поранили.

Про обстріл повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Об 11:00 російські війська скинули “ФАБ-250” з УМПК на Олексієво-Дружківку. Поцілили по житловому кварталу.

Від травм, несумісних з життям, загинув 41-річний чоловік. Також поранено чотирьох цивільних, серед яких 55-річна мати із сином 35 років. Містяни зазнали мінно-вибухових травм і вогнепальних поранень. Усім потерпілим надано медичну допомогу.

Нагадаємо, зранку 27 березня російські загарбники завдали по Костянтинівці ударів зі ствольної артилерії. Один зі снарядів, випущених армією країни-агресорки, влучив у подвір’я житлового будинку — поранень зазнали двоє місцевих мешканців, які перебували вдома.