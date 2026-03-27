Зранку 27 березня російські загарбники завдали по Костянтинівці нових ударів зі ствольної артилерії. Один зі снарядів, випущених армією країни-агресорки, влучив у подвір’я житлового будинку — поранень зазнали двоє місцевих мешканців, які перебували вдома.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

“На жаль, не обійшлося без жертв серед цивільного населення. За попередньою інформацією, поранення отримали двоє місцевих мешканців, які на момент атаки перебували вдома. Постраждалі самостійно звернулися до лікарні міста Дружківки”, — пише начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Він закликав місцевих мешканців евакуюватися, адже російські війська продовжують удари по житлових кварталах Костянтинівки. Звернутися за евакуацією можна за номером:

+38 (093) 42-01-883

Нагадаємо, в районі Костянтинівки Сили оборони України фіксують високу активність російських загарбників, за добу там фіксують десятки атак. Російські війська проводять ротації особового складу, однак “аномального” скупчення сил українські військові не фіксують.