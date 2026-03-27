У районі Костянтинівки Сили оборони України фіксують високу активність російських загарбників, за добу там фіксують десятки атак. Російські війська проводять ротації особового складу, однак “аномального” скупчення сил українські військові не фіксують.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” наприкінці доби 26 березня розповів речник 26 окремої артилерійської бригади Сергій Шебеліст.

“Інтенсивність боїв на Костянтинівському напрямку залишається доволі високою. За статистикою Генштабу може бути кілька десятків штурмів за добу. Звичайно, за певні періоди відрізняється, але інтенсивність не стає меншою”, — розповів речник 26 бригади Сергій Шебеліст.

Він додав, що росіяни проводять атаки одночасно як з повітря, так і на землі. Костянтинівку регулярно атакують керованими авіабомбами та дронами, а паралельно малі піхотні групи намагаються тиснути на бойові порядки механізованих підрозділів, які утримують напрямок.

Російське угрупування проводить ротації та не відчуває нестачі особового складу на напрямку, стверджує військовий.

“У них немає ліміту, так би мовити, в особовому складі, але якогось особливого нарощення на цьому напрямку не спостерігається. Ротації відбуваються, але скупчення якогось аномального не спостерігається”, — каже Сергій Шебеліст.

Також він зауважив, що сили Оборони фіксують складнощі з логістикою на напрямку. Росіяни застосовують так звані “ждуни”, аби уражати транспорт у тилових районах. Українську техніку загарбникам подекуди вдається знищувати навіть поблизу Краматорська та Слов’янська. У відповідь дороги на підходах до позицій затягують антидроновими сітками.

Ускладнене переміщення позначаються й на ротаціях українських підрозділів. Сергій Шебеліст уточнив, що бійці намагаються заходити на позиції у певні часові вікна, оскільки дорога до лінії зіткнення та назад становить значно більший ризик, ніж безпосереднє перебування на передовій.

Нагадаємо, на кінець березня 2026-го в оточеній боями Костянтинівці залишаються близько 2,7 тисячі людей. Евакуацію та гуманітарну підтримку там можуть забезпечити лише військові. Місто існує без комунікацій, однак там досі працює єдиний “пункт незламності”.