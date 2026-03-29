Росіяни обстріляли Олексієво-Дружківку та вдруге за день вдарили по Краматорську. Є поранені

Наслідки російських обстрілів. Фото: Поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Під обстріли росіян 29 березня потрапила Олексієво-Дружківка та Краматорськ, який опинився під ударом вдруге за день. Відомо про поранених серед місцевих.

Про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції в Донецькій області.

Близько 08:00 під удар потрапила Олексієво-Дружківка. За попередніми даними, внаслідок влучання російського безпілотника поранень дістали двоє цивільних — 60-річний чоловік і 58-річна жінка.

Пізніше, близько 14:35, росіяни вдруге за день обстріляли Краматорськ. Попередньо, для атаки використали касетні боєприпаси. Наразі відомо про щонайменше одного пораненого.

На місцях обстрілів працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та медики. Правоохоронці фіксують наслідки атак.

Двома годинами раніше росіяни скинули авіабомби на Краматорськ. Внаслідок влучання загинув 13-річний хлопчик, а також 65-річний чоловік та 61-річна жінка. Ще 17 людей зазнали поранень.

Зранку 29 березня росіяни атакували центральну частину Словʼянська, влучили в готель та багатоповерхівки. Одна людина травмована.