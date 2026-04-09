Росіяни обстріляли пожежну частину у Миколаївці 9 квітня

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
9 квітня російські війська атакували Миколаївку. Внаслідок удару зазнала руйнувань місцева пожежно-рятувальна частина. Ніхто з надзвичайників не постраждав.
Про це у коментарі Вільному Радіо розповів речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін.
За його даними, війська країни-агресорки атакували місто у другій половині дня. Внаслідок обстрілу зазнала руйнувань місцева пожежно-рятувальна частина.
Вибухова хвиля понівечила фасад будівлі, віконні та дверні блоки, підвісну стелю, в’їзні ворота гаража, а також два гаражні бокси.
Серед особового складу ніхто не постраждав.
Нагадаємо, поліція за добу зафіксувала 1528 ударів з боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області. Під вогнем були як лінія фронту, так і порівняно віддалені від неї населені пункти. Серед цивільних, попередньо, не було загиблих внаслідок ударів армії країни-агресорки, однак не обійшлось без поранених.