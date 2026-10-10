 Обстріл Райгородка 10 жовтня: поранений чоловік, пошкоджений будинок
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Росіяни обстріляли Райгородок на Донеччині: місцевий зазнав поранення

Вікторія Гола
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Російські військові обстріляли Райгородок Миколаївської громади Донецької області у день 10 жовтня 2026 року. Унаслідок атаки поранений цивільний чоловік, пошкоджений приватний будинок.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Миколаївської громади Володимир Проскунін у коментарі “Суспільне Донбас”.

“Сьогодні, 10 жовтня, близько 13:20 з боку російських окупантів відбувся обстріл селища Райгородок Миколаївської громади”, — повідомив Проскунін.

Унаслідок атаки поранення зазнав чоловік 1996 року народження. Також під обстріл потрапив один приватний будинок.

Нагадаємо, 9 жовтня під російськими обстрілами перебували десять населених пунктів  Донецької області. Одна цивільна людина загинула, ще одинадцять дістали поранень. Загалом правоохоронці зафіксували 1272 обстріли лінії фронту та житлового сектору Донеччини.

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