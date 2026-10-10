Через російські атаки на Донеччині загинула людина, ще 11 поранені: доба 9 жовтня (ЗВЕДЕННЯ)

Наслідки російських ударів по Донеччині 9 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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9 жовтня 2026 року війська РФ продовжували обстрілювати населені пункти Донецької області. За даними поліції, одна цивільна людина загинула, ще одинадцять дістали поранень. Загалом правоохоронці зафіксували 1272 обстріли лінії фронту та житлового сектору області.

У Краматорську загинула людина, ще четверо дістали поранень

За даними поліції Донеччини, 9 жовтня під вогнем перебували десять населених пунктів регіону: Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка, Біленьке, Билбасівка, Шабельківка, Долина, Очеретине, Петрівка Друга та Семенівка.

Руйнувань зазнали 37 цивільних об’єктів, у тому числі 22 житлові будинки.

По Краматорську російські війська завдали 14 ударів, зокрема з реактивної системи залпового вогню “Смерч”. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще четверо дістали поранень. Пошкоджені три багатоквартирні та 13 приватних будинків, кафе, магазин, адміністративна будівля і шість цивільних автомобілів.

Наслідки російських ударів по Донеччині 9 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Слов’янськ росіяни атакували безпілотником “Молнія-2”. Поранень дістали п’ятеро цивільних, пошкоджені три приватні будинки.

У Петрівці Другій Олександрівської громади внаслідок влучання FPV-дронів травмувалася людина. Також пошкоджені легковий автомобіль і вантажівка.

У Дружківці через атаку російського безпілотника поранена цивільна людина.

В інших населених пунктах області зафіксували пошкодження цивільних об’єктів. У Билбасівці під ударом опинився приватний будинок, у Долині — захисна споруда, у Семенівці — приватна оселя, а в Біленькому та Очеретиному — об’єкти інфраструктури.

Наслідки російських ударів по Донеччині 9 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у ранковому зведенні 10 жовтня також повідомив про пошкодження церкви та інфраструктури в Очеретиному. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджені житловий будинок і заклад освіти.

У Білозерському Покровського району російські удари зруйнували багатоповерхівку, два приватні будинки та заклад освіти.

Загалом, за даними ОВА, протягом доби російські війська щонайменше 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 520 людей, серед них — 39 дітей.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 9 жовтня 2026 року в цифрах. Інфографіка: Вільне Радіо

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 22 атаки росіян

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 218 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та 88 авіаційних ударів, скинули 282 керовані авіабомби, застосували 9389 дронів-камікадзе та здійснили 2471 обстріл населених пунктів і позицій українських військових.

Наслідки російських ударів по Донеччині 9 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

На Донеччині ситуація на різних відтинках фронту була такою:

найбільше атак — 22 — українські військові зафіксували на Покровському напрямку . Російські військові штурмували в районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також намагалися просунутися в напрямках Ганнівки, Володимирівки, Вільного, Добропілля, Родинського, Білицького, Нового Донбасу, Красноподілля, Дорожнього, Мирного та Василівки;

на Костянтинівському напрямку українські військові відбили 16 атак у районах Костянтинівки, Дружківки, Новоселівки, Іллінівки та Миколайпілля;

на Лиманському напрямку росіяни вісім разів намагалися просунутися в районах Новосергіївки, Новомихайлівки, Лимана та Новоселівки;

на Слов’янському напрямку окупанти один раз атакували в районі Озерного;

на Краматорському та Олександрівському напрямках російські війська штурмових дій не проводили..

Нагадаємо, 8 жовтня 2026 року окупанти обстріляли два автобуси у Краматорську. Унаслідок атаки загинули щонайменше 30 людей, ще 20 дістали поранень.