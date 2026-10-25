Росіяни обстріляли селище у Миколаївській громаді: поранень зазнав місцевий житель

Селище Донецьке, Миколаївська громада, Донецька область, 25 жовтня 2026 року. Скріншот з DeepStateMap

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У неділю вранці, 25 жовтня, російські війська атакували селище Донецьке Миколаївської громади. Внаслідок обстрілу тяжких поранень зазнав місцевий житель. Його доправили до лікарні у Словʼянську.

Про це повідомив начальник Миколаївської міської військової адміністрації Володимир Проскунін у коментарі “Суспільне Донбас”.

За словами посадовця, росіяни обстріляли населений пункт близько 10:00. Під удар потрапив житловий сектор.

Поранень зазнав цивільний чоловік 1978 року народження. Медики діагностували в нього відкритий перелом кісток таза та інші осколкові поранення.

Постраждалого доправили до лікарні у Словʼянську, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджені фасад та вікна житлового будинку.

Упродовж минулої доби, 24 жовтня, поліція Донеччини зафіксувала 1 864 російські удари по населених пунктах і лінії фронту області. Внаслідок атак загинула одна цивільна людина в Яровій, ще шестеро зазнали поранень.