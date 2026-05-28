Росіяни обстріляли стабілізаційний пункт “12 Вартових” для тварин у Краматорську: їх евакуюють

Через російську атаку на Краматорськ в ніч на 28 травня постраждав стабілізаційний пункт БФ “12 вартових”, де опікувалися тваринами. Ніхто з улюбленців не постраждав, однак їх готують до евакуації. Відновлювати роботу пункту не планують.

Про це написали на сторінці благодійного фонду.

Там розповіли, що під час російської атаки на Краматорськ в ніч на 28 травня зазнав руйнувань стабілізаційний пункт “12 Вартових”. Тварини, яких зооволонтерам привезли на цьому тижні, не постраждали. Їх готують до евакуації — машину для цього знайшли на вихідні.

“Наш стабпункт працював до останнього цього моменту, друзі. Всі ці роки ми лікували, вивозили, приймали, розрулювали, давали тимчасовий прихисток, стерилізували тощо… Навіть в цей момент часу нам везуть собак на стабпункт — з Добропілля”, — написали благодійники.

У “12 Вартових” зазначили, що не планують наразі відновлювати осередок.

Нагадаємо, ще 940 обстрілів по лінії фронту та житлових кварталах Донецької області зафіксувала поліція протягом доби 27 травня — вкотре не обійшлося без жертв серед цивільного населення. У Дружківці загинула одна людина, а у Кіндратівці та Пискунівці загалом є троє поранених.