Наслідки російських атак у Донецькій області, 27 травня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

Ще 940 обстрілів по лінії фронту та житлових кварталах Донецької області зафіксувала поліція протягом доби 27 травня — вкотре не обійшлося без жертв серед цивільного населення. У Дружківці загинула одна людина, а у Кіндратівці та Пискунівці загалом є троє поранених. На фронті триває російський наступ, більша частина атак припала на Покровський напрямок. Розповідаємо про ситуацію в регіоні за добу.

Щонайменше дев’ять населених пунктів Донеччини були під вогнем

Влучання за добу поліція фіксувала у містах Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селищі Олексієво-Дружківка, селах Кіндратівка, Пискунівка, Привілля та Шнурки. По цих населених пунктах били дронами різного типу та авіабомбами.

По Дружківці тричі били FPV-дронами — там загинула цивільна людина, постраждали три приватні будинки.

Одна людина поранена в Кіндратівці Дружківської громади через удар FPV-дроном, ще двоє — у Пискунівці Миколаївської громади.

Загалом за добу на підконтрольній частині Донецької області загинула одна цивільна людина, поранені ще троє. У низці населених пунктів є руйнування внаслідок російських атак:

по Краматорську били сім разів, зокрема авіабомбами — постраждав приватний будинок та сім приватних авто;

на Миколаївку російські війська скинули три 250-кілограмові авіабомби — зруйнований багатоквартирний будинок;

у Слов’янську після влучання дрона “Італмас” постраждала одна оселя. У Шнурках — птахофабрика.

Руйнувань за добу загалом зазнали 13 цивільних об’єктів, зокрема сім житлових будинків, уточнили в поліції.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що за добу російські військові 20 разів обстрілювали населені пункти Донецької області.

На Покровському напрямку зупинили 66 російських штурмів

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 11 разів намагалися вклинитися в оборону у бік Лиману, Дробишевого, Торського, Ямполя та в районах Колодязів, Ставків, Шандриголового;

на Слов’янському напрямку окупанти штурмували вісім разів у бік Закітного, Каленик, Рай-Олександрівки;

у Краматорському напрямку російські сили провели три атаки в районах Федорівки Другої та Міньківки;

поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки та Русиного Яру на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 15 атак;

на Покровському напрямку сили оборони зупинили 66 штурмів у районах Новоолександрівки, Родинського, Гришиного, Затишку, Муравки, Котлиного, Удачного, Молодецького та у бік Кучерового Яру, Вільного, Сергіївки, Білицького, Шевченка, Мирного, Новопавлівки.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нову хвилю мобілізації на тимчасово окупованих територіях. Вона може охопити “десятки тисяч” людей, аби компенсувати втрати армії країни-агресорки.