Ще 940 обстрілів по лінії фронту та житлових кварталах Донецької області зафіксувала поліція протягом доби 27 травня — вкотре не обійшлося без жертв серед цивільного населення. У Дружківці загинула одна людина, а у Кіндратівці та Пискунівці загалом є троє поранених. На фронті триває російський наступ, більша частина атак припала на Покровський напрямок. Розповідаємо про ситуацію в регіоні за добу.
Влучання за добу поліція фіксувала у містах Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селищі Олексієво-Дружківка, селах Кіндратівка, Пискунівка, Привілля та Шнурки. По цих населених пунктах били дронами різного типу та авіабомбами.
По Дружківці тричі били FPV-дронами — там загинула цивільна людина, постраждали три приватні будинки.
Одна людина поранена в Кіндратівці Дружківської громади через удар FPV-дроном, ще двоє — у Пискунівці Миколаївської громади.
Загалом за добу на підконтрольній частині Донецької області загинула одна цивільна людина, поранені ще троє. У низці населених пунктів є руйнування внаслідок російських атак:
Руйнувань за добу загалом зазнали 13 цивільних об’єктів, зокрема сім житлових будинків, уточнили в поліції.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що за добу російські військові 20 разів обстрілювали населені пункти Донецької області.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нову хвилю мобілізації на тимчасово окупованих територіях. Вона може охопити “десятки тисяч” людей, аби компенсувати втрати армії країни-агресорки.