Росіяни оголосили у розшук нового головкома ЗСУ Драпатого: йому закидають обстріли квазіреспублік

Головком ЗСУ Михайло Драпатий. Фото: пресслужба ОП

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Російські правоохоронці оголосили у розшук нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Загарбники закидають йому обстріли так званих “ДНР” та “ЛНР” — тимчасово окуповані території України.

Про це пишу пропагандистські медіа з посиланням на базу російського МВС.

Там вказують, що раніше Слідчий комітет Росії заочно висунув обвинувачення Михайлу Драпатому за командування операцією на сході України. Загарбники приписують оборонцям та головкому понад 70 обстрілів так званих “ДНР” та “ЛНР” — території тимчасово окупованих Донецької й Луганської областей.

Це буцімто сталося у період з 2017 по 2019 роки: тоді, як стверджують росіяни, загинули та зазнали поранень 154 людини.

Разом із тим кремлівські медіа стверджують, що російські силовики “дізналися адресу проживання, електронні пошти та мобільний телефон” головкома Драпатого.

Нагадаємо, 21 липня Олександра Сирського звільнили з поста головнокомандувача Збройних сил України. Він обіймав цю посаду з лютого 2024 року, змінивши Валерія Залужного. Новим головкомом стане Михайло Драпатий.