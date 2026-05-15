Росіяни підозрюють жительку Маріуполя в "держзраді" через ймовірну допомогу українським спецслужбам. Фото з окупаційний джерел

Жителька тимчасово окупованого міста нібито передавала представникам українських спецслужб інформацію про розміщення військових країни-агресорки. Через це росіяни порушили проти неї кримінальну справу про так звану “державну зраду”.

Про це повідомили в медіа окупантів із посиланням на пресслужбу так званого “управління ФСБ Росії по ДНР”.

“Управлінням ФСБ Росії по ДНР припинено протиправну діяльність мешканки Маріуполя, підозрюваної в державній зраді. Жінка встановила контакт з українськими спецслужбами за допомогою месенджера «Telegram» і передавала їм відомості про місця дислокації підрозділів Збройних сил Росії на території Маріупольського муніципального округу”, — повідомили у відомстві окупантів.

Проти жительки Маріуполя порушили кримінальну справу за статтею 275 КК Росії “Державна зрада”. Нині покарання за нею передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 20 років, а в окремих випадках — довічне ув’язнення.

Раніше ми розповідали, що росіяни затримали співробітника окупаційної адміністрації Маріуполя, який нібито передавав дані про російські підрозділи українським спецслужбам. Контакт із ними чоловік начебто встановив за власною ініціативою.