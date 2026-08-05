Костянтинівка на мапі аналітиків DeepState

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Армія країни-агресорки на початок серпня продовжує атакувати українські сили на Костянтинівському напрямку та підтягує туди поповнення. На тлі цих дій не припиняються спроби інфільтрації та масовані атаки дронами й авіабомбами. Додаткові виклики для українських сил становить літня спека: вона негативно впливає на роботу дронів та збільшує тиск на логістику, яка перебуває під російським вогнем.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” зранку 5 серпня розповів командир батальйону безпілотних систем бригади “Хижак” при Департаменті патрульної поліції Борис Красовський.

“Як ми бачимо, росіяни достатньо активні, на жаль, постійно залучають резерви, “свіжі сили” підтягують. І також ми бачимо вже стандартну тактику “інфільтрації” малими групами, коли вони затягуються в район наших позицій малими групами поодинці й намагаються закріпитись… На своєму напрямку [Костянтинівському] бачу, що ресурси є, як людські, так і по техніці, особливо маю на увазі застосування дронів росіянами”, — заявив Борис Красовський.

Він зазначив, що найскладнішими викликами для українських сил на напрямку залишаються ударні безпілотники та керовані авіабомби. Російське військо й надалі масовано застосовує КАБи по прифронтових населених пунктах та позиціях Сил оборони.

Зокрема російські ударні дрони нині ускладнюють будь-які дії на фронті, додав офіцер. Через роботу безпілотників ротації особового складу, підвезення боєприпасів та води, а також евакуація поранених перебувають під постійною загрозою. Дрони, за оцінкою Бориса Красовського, можуть перебувати у повітрі практично цілодобово.

Додаткові виклики створює літня спека, адже через неї зростає потреба підрозділів у воді. Її доставлення ускладнює і без того складну логістику, на яку полюють росіяни. Окрім цього, засушлива погода сприяє виникненню масштабних пожеж після артилерійських та авіаційних ударів, додав Красовський.

“Підвищення температури ускладнює моменти з водою, а саме підвезення води, який і так був завжди ускладнений через дрони. Зараз температура росте, треба більше води на фронт везти хлопцям. Плюс, звісно, що все сухе. Постійні пожежі через обстріли дуже сильно ускладнюють”, — зазначив військовий.

Ще один фактор, на який впливає спека, — це робота безпілотних систем. Через високі температури дрони подекуди перегріваються, зокрема їхні акумулятори. Через це оператори змушені застосовувати додаткові технічні рішення, аби безпілотники зберігали роботоздатність.

Нагадаємо, російські війська продовжують спроби просочитися в глиб Костянтинівки невеликими штурмовими підрозділами, аби знімати пропагандистські відео з триколорами. Українські військові стверджують, що ситуація в місті залишаться складною, однак вони продовжують оборонну операцію.