Костянтинівка на мапі аналітиків DeepState

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Російські війська продовжують спроби просочитися в глиб Костянтинівки невеликими штурмовими підрозділами, аби знімати пропагандистські відео з триколорами. Українські військові стверджують, що ситуація в місті залишаться складною, однак вони продовжують оборонну операцію.

Про це в ефірі Армія TV розповів командир роти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського, на ім’я Євгеній.

Загалом росіяни запускають у місто приблизно по три штурмові групи на день, кожна з яких намагається просунутися вглиб забудови орієнтовно на 500 метрів. Для цих завдань окупанти дедалі частіше залучають підготовлених військових, серед яких фіксували випадки участі російських офіцерів.

“Навіть якщо група вступає в бій або ми її знищуємо, вони все одно запускають наступну тією ж стежкою. Їхнє завдання — дійти вглиб Костянтинівки, розгорнути триколор і зняти пропагандистську картинку”, — пояснив командир роти.

Забезпечення штурмових груп росіяни здійснюють за допомогою FPV-дронів, які доправляють бійцям воду, консерви та батареї для радіостанцій. Такі пакунки надходить приблизно раз на три дні, тому додаткові їжу та воду окупанти розраховують здобувати безпосередньо в міській забудові.

Нагадаємо, на початку серпня російські війська продовжували наступальні операції на Слов’янському напрямку фронту, однак, за даними американських аналітиків, не досягли підтвердженого прогресу. Це сталося через контратаки Сил оборони України на цьому напрямку.