Росіяни поблизу Часового Яру здаються в полон, бо тижнями не отримують провізію, — 24 ОМБр

Російські піхотинці в районі Часового Яру не перестають користуватися негодою — снігом та дощем — та пробують просуватися до позицій Сил оборони. Водночас деякі з окупантів сидять у сховках тижням без води та їжі, оскільки російське командування відмовляється надсилати їм провізію.

Про це розповів пресофіцер 24 ОМБр імені Короля Данила Костянтин Мельников в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, росіяни намагаються використовувати погодні умови — це і дощі, і сніги, які зараз поперемінно накривають регіон, — для просування малих штурмових груп. Водночас така тактика не є новою, тож доволі прогнозована. Завдяки цьому українські бійці успішно відбивають штурми та зупиняють малі групи.

Силам оборони вдається утримувати позиції, однак подекуди окупантам вдається проникати крізь бойові порядки. Зокрема, загарбників фіксували в Ступочках на південь від Часового Яру.

“Усі позиції 24 бригади як були, так і залишаються на місці. Якщо в противника є якісь ймовірні просування, то вони не є тривалими. Є фіксування, наявність ворога в населеному пункті Ступочки, але оця прогнозованість противника дозволяє і планувати, і робити контрнаступальні дії, зупиняти ворога, там де йому вдається просочуватися”, — розповів Мельников.

Він стверджує, що командування російської армії не поповнює запаси їжі та води піхотинців, які йдуть на штурми в складі малих груп. Водночас їм ставлять завдання — проникнути вглиб української оборони та накопичуватися. Вони можуть тижнями бути без їжі та води, каже речник.

“Їхнє командування відмовляється посилати їм дрони із провізією, боєкомплектом, банально із водою. Тому ці люди сидять в цих сховках буває тижнями, а буває й більше, абсолютно без харчів, води. Є випадки, коли вони вже не витримують і здаються в полон, бувають випадки, коли наші військові в ході контрнаступальних дій беруть противника в полон”, — додав військовий.

За останній тиждень оборонцям 24 бригади вдалося взяти у полон вісім окупантів, ще близько сотні — вбиті та поранені.

Нагадаємо, російські армійці напередодні провели спробу прорватися бронетехнікою вглиб охопленого боями Мирнограда, однак українські військові змогли виявити й завчасно знищити техніку загарбників. Сили оборони продовжують утримувати позиції у північній частині міста, а також б’ють по логістиці росіян.