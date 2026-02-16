Українські військові відбили спробу росіян прорватися технікою вглиб Мирнограда, — ОК “Схід”

Мирноград на мапі DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Російські армійці напередодні провели спробу прорватися бронетехнікою вглиб охопленого боями Мирнограда на Донеччині, однак українські військові змогли виявити й завчасно знищити техніку загарбників. Сили оборони продовжують утримувати позиції у північній частині міста, а також б’ють по логістиці росіян.

Про це повідомили пресслужбі оперативного командування “Схід”.

“У Мирнограді наші воїни тримають визначені оборонні рубежі. Ворог посилює тиск на північну частину міста, намагається накопичувати важку техніку та живу силу для охоплення та подальшого штурму Мирнограда. Завдяки злагодженим діям аеророзвідки та ударних підрозділів ворог здебільшого виявляється та знешкоджується завчасно. Зокрема, спроби прориву на броньованій техніці вглиб міста, які мали місце, вчасно виявлялися, техніка ворога була знищена”, — пишуть в ОК “Схід”.

Там зазначили, що Сили оборони у Мирнограді та на його околицях також вдаються до активних дій, зокрема проводять ударно-пошукові операції.

Тактика армії країни-агресорки на напрямку водночас змін не зазнала: росіяни продовжують застосовувати тактику малих піхотних груп. За оцінкою об’єднаного командування “Схід”, такий підхід до бойових дій “критично виснажує людський ресурс росіян”.

Що відомо про ситуацію в Мирнограді та Покровську на початок 2026 року

2026 рік Покровськ та Мирноград зустріли з вуличними боями, українські військові утримують північні околиці зазначених населених пунктів та намагаються не допустити подальшого просування армії країни-агресорки на північ: у бік Гришиного та Добропілля.

Під час боїв російські військові користуються несприятливими для роботи дронів погодними умовами, аби просуватися перед. У такі періоди кількість атак на напрямку зростає.

Від початку 2026 року російські війська почали нарощувати тиск у Покровській агломерації. Вони намагалися йти обхідними шляхами, оскільки не могли протиснути українську оборону лобовими атаками. Зокрема штурмували Гришине.

Бої також тривають у місті Родинському, яке розташоване на північ від Покровська та належить до його громади. Туди російські солдати також проходили під прикриттям туманів. Російські джерела неодноразово заявляли про повну окупацію населеного пункту, однак українські сили це спростовують.

У першій половині січня українські сили заявили про поступову відмову російських військ від активного застосування бронетехніки на Покровському напрямку. Натомість загарбники почали все частіше надавати перевагу тактиці малих піхотних груп.

У другій половині січня у 68 бригаді заявили, що оборонна операція у Покровську відбувається в умовах практично повного контролю загарбників над логістичними шляхами, а також в умовах регулярних ударів дронами та авіабомбами. Для українських сил у такому контексті стали в пригоді наземні дрони, які можуть доставляти необхідне без ризику військовими.

9 лютого у ДШВ заявили, що сіра зона у районі Покровська та Мирнограда може досягати десятків кілометрів. На цій території, уточнили у 7 корпусі ДШВ, українські пошуково-ударні групи намагаються завадити росіянам інфільтруватися на північ. Єдиної лінії фронту на напрямку, про яку, зокрема, говорять аналітики, не існує.