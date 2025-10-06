Росіяни показали ікони Митрофана Воронезького та Святогірської Божої Матері, які вивезли з Бахмута: де вони тепер

Вивезені з Бахмута ікони. Фото: з російських джерел

Представники РПЦ заявили, що вивезли з Бахмута ікони, зокрема, Митрофана Воронезького та Святогірської Божої Матері. Вони зберігалися у нині знищених храмах міста. Окрім цих святинь, окупанти забрали й інші церковні реліквії.

Про це йдеться у сюжеті одного з російських пропагандистських каналів.

Вони показали митрополита Горлівської та Слов’янської єпархії у так званій “ДНР”, який “особисто забрав” з Бахмута святині. Серед них, зокрема, ікони Митрофана Воронезького та Святогірської Божої Матері.

За словами священника, реліквії “евакуювали” зі Свято-Іоанно-Предтеченського та Всіхсвятського храмів. Ці релігійні споруди нині знищені.

Також на одній з ікон можна помітити пошкодження, які, зі слів священника, залишилися від уламків снарядів. Нині святині тримають у храмах тимчасово окупованої Горлівки.

“Я зміг забрати звідти частину начиння, антимінси. Деякі ікони, великі храмові, вони зараз знаходяться в наших храмах горлівських, в надії на те, що коли в Артемівську почнеться духовне життя, ми повернемо їх назад”, — сказав Митрофан.

Нагадаємо, у 2024-му російські пропагандисти опублікували репортаж з тимчасово окупованого Бахмута. Крім зруйнованих житлових багатоповерхівок на сході міста, окупанти на декілька секунд показали Свято-Миколаївський храм на східній стороні річки Бахмутка.

А у травні 2023 року під час боїв з найманцями ПВК “Вагнер” знищили ще одну релігійну споруду Бахмута — Благовіщенський храм московського патріархату. Тоді від храму залишились лише дзвіниця та прибудови, але й вони суттєво пошкоджені.

На серпень 2025-го було відомо, що від обстрілів в Донецькій області постраждали щонайменше 132 релігійні споруди. Серед зруйнованих або пошкоджених будівель — храми, молитовні доми та інші об’єкти релігійних громад. Частина з них залишилася на окупованій території.