Росіяни показали нібито батька та двох його доньок, яких вивезли з Родинського

Сюжет про нібито батька та двох його доньок із Родинського. Фото: російські джерела, ЦПД

У соціальних мережах поширюють відео із нібито жителями Родинського – батько та двоє його доньок –, яких “евакуювали” російські військові. На камеру окупантам вони заявляють, що ЗСУ “обстрілювали мирних жителів”, а підрозділ поліції “Білий Янгол” начебто силоміць намагався евакуювати дітей без згоди батьків. Центр протидії дезінформації спростовує ролик.

Росіяни нібито евакуювали родину з дітьми з Родинського: що відомо

Наприкінці квітня у низці російських телеграм-каналів почали поширювати відео пропагандистського ресурсу “Известия”. На камеру окупанти показують нібито родину Іщенків із Родинського Покровської громади – батька Миколу та його доньок Марію і Дарію. Їх нібито “евакуювали” російські військові зі 110-ї гвардійської бригади 51-ї армії угруповання “Центр”.

Як йдеться в сюжеті, будинок родини зазнав руйнувань, тож вони переховувалися в окупантів і чекали на “сприятливу погоду для евакуації”.

“Ми думали, що зараз все донесемо, добігли до гаражів, а вже не могли, а хлопці одразу: “Давайте вам допоможемо, швидше-швидше, ні на що не наступайте”. Усі хлопці, які нам траплялися, всі з відкритою душею, дуже доброзичливі до нас”, – каже Марія.

За її словами, ще по дорозі FPV-дрони почали атакувати колону мирних жителів. Закадровий голос підводить до того, що це зробили українські військові.

“Перед нами була сім’я — дрон у чоловіка, кілька штук, три. Ми бачили, що це сім’я, вони йшли з дитиною, але все одно в тата їх влучили”.

Батько сімейства також стверджує, що всі ці місяці до будинку періодично приїжджала машина евакуаційного екіпажу поліції “Білий ангел”, яких у сюжеті називають “волонтерами”. Зі слів чоловіка, дітей намагалися забрати силоміць, аби слідом за ними поїхали батьки — так нібито сталося з його знайомими.

“Нібито “доброзичлива евакуація”. У нашої родини, коли вони приїхали з автоматами, чоловікові сказали: “Не вступай у конфлікт, дітей і дружину забираємо”, – розповів Микола.

Зазначимо, що на оприлюднений пропагандистами сюжет відреагували у Центрі протидії дезінформації. Там стверджують, що відео – інформаційний вкид, який є “типовим інструментом російської пропаганди для поширення чуток, маніпуляцій і відвертої дезінформації про Сили оборони України”.

“Мета цієї дискредитаційної кампанії – налаштувати населення прифронтових територій проти України, виправдати продовження воєнної агресії рф, а головне – змістити фокус уваги зі своїх численних задокументованих воєнних злочинів щодо українців”, – додали в ЦПД.

Нагадаємо, жителька Покровська повернулася до зруйнованого міста після того, як її звідти вивезли ЗСУ. Пів року вона разом з дитиною переховувалася від примусової евакуації — чекала поки та офіційно закінчиться. Зрештою жінка виїхала на ТОТ — вже з російськими військовими.