Обстріли Костянтинівки 15 вересня 2025 року: є поранена людина

Наслідки російських атак у Костянтинівці 15 вересня 2025 року. Фото: Костянтинівська МВА

Через російську атаку на Костянтинівку 15 вересня дістала поранень одна людина. Окупанти били по місту авіацією та артилерією. Там фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, окупанти атакували прифронтове місто авіабомбами “КАБ-250” — фіксували два влучання по території Костянтинівки. Через удари зазнали руйнувань п’ять цивільних об’єктів інфраструктури — приміщення аптеки та фасади багатоповерхівок.

Під час ще однієї атаки дістав поранень мирний житель. Окупанти атакували населений пункт з артилерії й також пошкодили будинок.

Місцевих закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації потрібно звертатися за цими номерами телефонів:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, за неділю, 14 вересня, російські загарбники завдали по Донецькій області 2704 ударів різними видами зброї. Війська країни-агресорки били по лінії фронту та житлових кварталах регіону, пишуть у поліції. Через ці атаки загинули двоє цивільних мешканців, поранені ще 25.