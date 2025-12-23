Де лінія фронту у Донецькій області на 23 грудня 2025 року: зведення ЗСУ, ОВА та поліція

Наслідки російських атак у Донецькій області за 22 грудня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

За минулу добу війська країни-агресорки атакували житловий сектор та лінію фронту Донецької області понад 1,7 тисячі разів. Влучання фіксували у Костянтинівці — там окупанти поранили людину. Також загарбники били по Ганнівці. Що відомо про ситуацію на фронтах області — читайте далі.

Які міста та села були під російським вогнем на Донеччині 22 грудня

За даними поліції Донецької області, упродовж 22 грудня окупаційні війська атакували усього два населені пункти регіону. Так, загарбники били по Костянтинівці та Ганнівці Добропільської громади.

Загалом росіяни атакували житлові квартали та лінію фронту Донеччини 1 785 разів. Внаслідок цих ударів зазнав руйнувань один цивільний об’єкт.

Зокрема, окупанти поцілили FPV-дроном у Костянтинівці по людині. Також вони пошкодили автівку.

Водночас у коментарі Вільному Радіо речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін уточнив, що упродовж минулої доби надзвичайники ліквідували дві побутові пожежі — у Краматорську.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни атакували 10 разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Окупанти намагалися просунутися поблизу Середнього, Новоселівки, Мирного та у бік Надії, Чернещини, Дробишевого, Ставків.

На Слов’янському напрямку — у районах Серебрянки, Дронівки, Сіверська — загарбники шість разів атакував позиції українських військ. На Краматорському напрямку оборонці фіксували одне боєзіткнення у районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку російські війська провели 31 атаку у районах Плещіївки, Русиного Яру, Щербинівки, Олександро-Шультиного, Клебан-Бик, Софіївки та у бік Берестка.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 58 штурмових і наступальних дій окупантів у районах Мирнограда, Родинського, Покровська, Рівного, Котлиного, Удачного, Молодецького, Першого Травня, Філії та у бік Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку війська країни-агресорки 13 разів атакували позиції ЗСУ у районах Вороного, Олександрограда, Рибного, Злагоди, Привільного та у бік Іскри, Вишневого, Олексіївки.

Нагадаємо, понад 4,1 мільярда гривень спрямувала Донецька ОВА на підтримку Сил оборони у 2025 році. Коштом обласного та місцевих бюджетів для українських оборонців закуповували обладнання. Це найбільший показник серед регіонів.