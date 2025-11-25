Росіяни пошкодили газопровід у Краматорську 25 листопада: в одному з районів частково зникло опалення

Наслідки російської атаки на Краматорськ в ніч на 25 листопада 2025 року Фото: АТ "Донецькоблгаз"

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У ніч на 25 листопада війська країни-агресорки пошкодили газопровід у Краматорську. Внаслідок атаки без тепла залишилися мешканці одного з районів міста. Роботи з відновлення вже завершили.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповів голова АТ “Донецькоблгаз” Вадим Батій.

За його даними, першого удару війська країни-агресорки завдали о 00:21, а повторний — о 02:15. Окупанти поцілили по газопроводу та окремим елементами інфраструктури об’єкта.

На місці фахівці провели роботи з локалізації витоків газу. У місті на пів доби зникло опалення — у 98 будинках. Згодом ремонтно-відновлювальні бригади розпочали обстеження пошкодженої ділянки.

“Частково опалення у Краматорську дійсно зникало внаслідок ворожого обстрілу. Втім, завдяки оперативно проведеним ремонтно-відновлювальним роботам газопостачання на один із об’єктів критичної інфраструктури вже відновлено.

Це дасть змогу найближчим часом відновити подачу тепла мешканцям багатоквартирних будинків в одному з районів міста”, — сказав Батій.

Він уточнив, що наразі відновлювальні роботи завершили.

Нагадаємо, війська країни-агресорки атакували житлові квартали та лінію фронту Донецької області майже 1,9 тисячі разів. Внаслідок цих ударів загинула одна людина. У регіоні фіксують руйнування інфраструктури.