Росіяни пошкодили найбільшу в Україні малярську картину “Космогонія”, яку створив митець з Донеччини

Пошкоджена росіянами "Космогонія" в Луцьку, 13 жовтня 2026-го. Фото: з відео Музею сучасного українського мистецтва Корсаків

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Уламки російського дрона пошкодили частину мистецького проєкту “Космогонія”, яка зберігалася в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків в Луцьку. Окупанти атакували місто 13 жовтня.

Про це повідомили на сторінці Музею сучасного українського мистецтва Корсаків.

Там розповіли, що через російську атаку 13 жовтня на Луцьк зазнала пошкоджень найбільша в Україні малярна картина “Космогонія”. Уламки безпілотника спричинили пожежу в будівлі та понівечили полотно в частині мистецького проєкту під назвою “Майбутнє”.

“Символічний і водночас страшний збіг. Коли я створював концепцію “Космогонії”, а художник Петро Антип втілював її на полотні, ми намагалися осмислити три питання: звідки ми взялися, хто ми є і що з нами буде. Тепер сама війна втрутилася у твір про майбутнє. І я задумався: можливо, не варто повністю відновлювати пошкоджену частину? Можливо, ці сліди війни мають залишитися як історичний артефакт і застереження майбутнім поколінням?”, — розповів засновник і фундатор музею Віктор Корсак.

Що відомо про “Космогонію”

Артпроєкт “Космогонія” у Луцьку — це найдовша картина в Україні, яка увійшла до Національного реєстру рекордів. Її загальна площа становить 2086,5 квадратних метрів. Монументальне полотно заввишки 10 і завдовжки близько 200 метрів. Картину розмістили в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.

Проєкт реалізував художник Петро Антип за ініціативи фундатора музею Віктора Корсака. Митець малював полотно безпосередньо у виставковій залі на очах у відвідувачів упродовж майже двох років, використавши для цього понад дві тонни фарби.

Картина складається з понад 600 фрагментів і поділена на шість частин, які розповідають про розвиток Всесвіту й людства — від Великого вибуху до Ноосфери та майбутнього. Експозиція функціонує як мультимедійний простір, де живопис поєднується зі світловими та аудіоефектами.

Рівно два роки тому — 13 жовтня 2024-го — до Дня художника журналісти Вільного Радіо спілкувалися з Петром Антипом про те, як народжувалися плани на найбільшу у світі картину, та які ідеї він має для наступних проєктів.

Нагадаємо, українці можуть долучитися до міжнародного фотоконкурсу “Вікі любить памʼятки” — про обʼєкти культурної спадщини країни. Нині організаторам не вистачає світлин з памʼяток з Донецької області, зокрема тих, які залишилися в окупації.