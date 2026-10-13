“Вікіпедія” проводить фотоконкурс памʼяток — їм не вистачає світлин з Донеччини: як взяти участь

Свято-Успенська Святогірська Лавра, яка має Монастирський комплекс має офіційний державний статус пам'ятки архітектури. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Українці можуть долучитися до міжнародного фотоконкурсу “Вікі любить памʼятки” — про обʼєкти культурної спадщини країни. Нині організаторам не вистачає світлин з памʼяток з Донецької області, зокрема тих, які залишилися в окупації. Більше про ініціативу та як взяти в ній участь, — читайте далі.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіла комунікаційниця ГО “Вікімедіа Україна” Ірина Бойко.

За її словами, “Вікі любить пам’ятки” — фотоконкурс пам’яток культурної спадщини, що проводиться в понад 40 країнах світу регіональними відділеннями Фонду “Вікімедіа” та волонтерами спільноти, в тому числі в Україні — громадською організацією “Вікімедіа Україна”. Мета ініціативи — зібрати фотографії всіх пам’яток культурної спадщини світу і розмістити їх у “Вікісховищі”, що дасть змогу проілюструвати статті сайту — вільної енциклопедії.

“В Україні цей конкурс проводиться з 2012-го — це найбільший фотоконкурс нерухомої культурної спадщини. Охочі можуть завантажити фотографію, наприклад, зі свого архіву, до списку офіційних памʼяток. У нас завжди проблеми зі світлинами обʼєктів, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, особливо з 2014 року. З Донеччини у нас є більше десятка фото, але це дуже мало, якщо порівнювати з іншими регіонами. Дуже хочеться, аби він був більш репрезентованим — нам набагато важче зараз отримувати нові фотографії звідти.

Усі світлини, зокрема й з Донеччини, оцінюються не тільки на всеукраїнському рівні, а й подаються 10-15 світлин на міжнародний етап. Вони можуть перемогти в міжнародному рейтингу й про них знатимуть набагато більше людей, ніж воно просто було б десь опубліковано в соціальних мережах. В Україні немає одного нормального зведеного списку офіційних памʼяток нерухомої культурної спадщини, а у нас він найбільш повний завдяки волонтерам. Ми намагаємося через конкурс займатися таким збереженням”, — зазначає Бойко.

Ініціатива триватиме до 31 жовтня включно, аби взяти в ній участь потрібно:

створити чи увійти у свій акаунт у “Вікіпедії”, далі натиснути “Запам’ятати мене”; знайти сфотографовану пам’ятку у конкурсних списках (чи скористатися картою); натиснути “Завантажити фото” чи “Завантажити ще” у колонці справа. дотримуватися інструкцій завантажувача.

Участь у спецномінаціях може передбачати додаткові кроки та інші списки, з якими можна ознайомитися за цим посиланням.

Як зазначають організатори, всі матеріали мають бути створені до 31 серпня 2026 року, щоб не наражати на небезпеку учасників та не шкодити національній безпеці. Винятком є спецномінація “Інтер’єри” (фото всередині пам’яток) і знімки, зроблені на тимчасово окупованих територіях.

“Ми визначаємо топ-10 України та топ-1 фото кожного регіону й на всіх цих учасників є певний рівень виграшу. Це подарункові сувеніри, сертифікати на маркетплейси, які будуть зручні для витрати виграшів. Якщо спецномінація має партнерів, вони також надають свою тематичну продукцію”, — додала представниця “Вікімедіа Україна”.

Нагадаємо, у Центрі міської історії Центрально-Східної Європи опублікували фотографії Бахмута часів Другої світової війни. Ці кадри знайшла та передала установі бахмутська краєзнавиця Наталя Жукова. Влітку 2025 року журналісти Вільного Радіо разом із місцевими знавцями та працівниками Бахмутського краєзнавчого музею з’ясовували, що зафіксували на цих світлинах.