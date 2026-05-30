Росіяни поширюють фейки проти родин полонених і зниклих безвісти.

Наприкінці травня 2026 року росіяни почали поширювати заклики до втручання у роботу державних органів та дестабілізації ситуації в країні. Ці гасла адресують близьким полонених та зниклих безвісти військових. Людей закликають уважніше ставитися до повідомлень у соцмережах та не реагувати на такі заклики.

Про поширення фейків заявив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

“РФ системно використовує тему військовополонених для психологічного тиску, шантажу, примусового залучення українців до співпраці, аби спровокувати внутрішню напругу у нашому суспільстві та зашкодити проведенню обмінів”, — пишуть в пресслужбі Координаційного штабу.

Посадовці закликали не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним і перевіреним джерелам.

Нагадаємо, омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія маніпулює темою обмінів військовополонених. За його словами, окупанти навмисно затягують процес та використовує його для інформаційного тиску на українське суспільство.