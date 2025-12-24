Костянтинівка на мапі. Фото: DeepState

24 грудня війська країни-агресорки вчергове атакували Костянтинівку. Через удар безпілотника дістали двоє людей.

Про це повідомив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, війська країни-агресорки атакували місто 24 грудня. Зокрема, поцілили по цивільних, які рухалися вулицею FPV-дроном.

Внаслідок атаки поранень дістали двоє людей. Вони самостійно звернулися до лікарні у Дружківці. Їм надали невідкладну допомогу.

Руйнування, принаймні нових, інфраструктури не фіксували.

Місцевих вкотре закликають виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуації звертатися потрібно за цими номерами:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, більш як 1,8 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту фіксували на Донеччині за добу 23 грудня. Через ці атаки загинула людина, ще п’ятеро дістали поранень. Найбільше жертв через російські обстріли було у Костянтинівці.