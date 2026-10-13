Обстріли Словʼянська 13 жовтня: є загиблий та поранені

Наслідки російської атаки на Словʼянськ 13 жовтня 2026-го. Фото: Вадим Лях

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13 жовтня війська країни-агресорки вчергове атакували Словʼянськ. Вони поцілили в будівлю, де розташовувався “пункт незламності”. Унаслідок удару є поранені цивільні. Також через інший обстріл загарбників загинула людина.

Про це повідомили у Словʼянській МВА.

За їхніми даними, о 12:45 росіяни завдали чергового удару по Словʼянську. Окупанти влучили у будівлю, де знаходився “пункт незламності” в мікрорайоні Лісний.

Наразі відомо про шістьох поранених. Остаточні наслідки атаки зʼясовують.

Оновлено: як уточнили у прокуратурі Донецької області, війська країни-агресорки атакували житловий квартал у Слов’янську “ФАБ-250” з УМПК. Це сталося біля 12:45.

Кількість поранених збільшилася до восьми цивільних, повідомили у Словʼянській МВА. Семеро з них — жінки 33, 46, 49, 51, 52, 53 та 76 років. Постраждалим надають медичну допомогу. Також стало відомо про одну загиблу людину внаслідок іншого удару по місту.

В епіцентрі влучання фіксують руйнування 5 багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, понад 1,6 тисячі ударів завдали російські війська по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області за 12 жовтня. Через ці атаки загинули четверо людей, зокрема дитина, ще 11 цивільних — зазнали поранень. Загарбники били по десятьох населених пунктах, однак жертви були в чотирьох.