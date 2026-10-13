Де лінія фронту в Донецькій області на 13 жовтня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських ударів по Донецькій області 12 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Понад 1,6 тисячі ударів завдали російські війська по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області за 12 жовтня. Через ці атаки загинули четверо людей, зокрема дитина, ще 11 цивільних — зазнали поранень. Загарбники били по десятьох населених пунктах, однак жертви були в чотирьох. Більше про ситуацію в регіоні та його фронтах — читайте далі.

Які міста та села обстріляла Росія на Донеччині за 12 жовтня

Під ударами військ країни-агресорки минулої доби перебували десять населених пунктів Донецької області, пишуть в поліції. Окупанти били по Краматорську, Словʼянську, Новодонецькому, Черкаському, Ясній Поляні, Ясногірці, Кіндратівці, Маяках, Новоандріївці та Очеретиному.

Загалом російські армійці атакували житлові квартали та лінію фронту підконтрольної частини регіону 1671 раз. Через ці обстріли зазнали руйнувань 86 цивільних обʼєктів, з яких 55 — домівки.

У Черкаському росіяни вдарили з РСЗВ “Смерч” по приватному будинку — загинули троє людей, серед них 13-річна дівчина. Ще четверо членів родини зазнали поранень.

Тричі загарбники обстріляли Ясногірку: під удар потрапили цивільна вантажівка і дві домівки. Внаслідок атаки загинув водій вантажного авто, ще двоє людей дістали поранень.

Краматорськ пережив десять атак: трьома бомбами “КАБ-250” і дронами — там зазнала поранень людина. У місті фіксували руйнування двох багатоповерхівок, стількох ж закладів освіти та нежитлових приміщень, а також приватного будинку, адмінбудівлі, обʼєкта інфраструктури й девʼяти автівок.

По Слов’янську росіяни завдали 11 ударів — постраждали чотири людини. Руйнувань зазнали багатоквартирний і 45 приватних будинків, АЗС, сім цивільних авто, автомобіль ДСНС та два автомобілі “швидкої допомоги”.

У Новодонецькому були руйнування багатоквартирного будинку, у Новоандріївці — приватної оселі, в Очеретиному — компанії експрес-доставки, поштомата та цивільного авто, а у Маяках – сільськогосподарського підприємства.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту евакуювали ще 154 людини, зокрема 29 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

Українські військові відбили спроби окупантів вклинитися в оборону на Лиманському напрямку, пишуть в Генштабі ЗСУ. Росіяни шість разів атакували в районах Колодязів та Лимана.

На Слов’янському та Краматорському напрямках загарбники не проводили штурмових дій.

Однак на Костянтинівському напрямку Сили оборони зафіксували 15 атак — російські армійці вели наступи в районах Костянтинівки, Софіївки, Довгої Балки та у бік Миколайпілля.

Також 29 атак провели війська країни-агресорки на Покровському напрямку. Вони намагалися просунутися в бік Грузького, Торецького, Вільного, Кучерів Яру, Добропілля, Світлого, Мирного, Сергіївки та у районі Молодецького.

Нагадаємо, українські військові тримають під вогневим контролем переправи через річку Чорний Жеребець та перерізають логістику росіян на Лиманському напрямку. Наприкінці вересня захисникам вдалося деокупувати ще 51 квадратний кілометр на відтинку — в межах операції “Вівальді”. Окупантам не вдається повернути втрачені позиції.