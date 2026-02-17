Росіяни прагнуть оточити Покровськ, тиснуть зі сторони Котлиного та Родинського, — 32 ОМБр

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: DeepState

Російські війська намагається оточити Покровськ, тиснучи з боку Котлиного та Родинського. Окупанти прагнуть прорватися на північний захід міста, в напрямку Гришиного, аби відрізати логістику до населеного пункту.

Про це розповів головний сержант 32 окремої механізованої Сталевої бригади Дмитро на позивний “Гуцул” в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, війська країни-агресорки змінили підхід до штурмів на Покровському напрямку та дедалі частіше застосовують тактику інфільтрації — пробують просочуватися та накопичуватися. Нині окупанти діють малими піхотними підрозділами, які намагаються непомітно просуватися лісосмугами, проникати в тил та закріплюватися у руїнах або завалах.

“Головний намір окупанта — це оточити Покровськ. Всі ми добре це розуміємо. Вони тиснуть з боку Котлиного та Родинського, намагаються прорватися на північний захід міста, в напрямку Гришиного, щоб відрізати логістику в сам Покровськ. Все дуже залежить від погоди, від прикриття”, — зазначив “Гуцул”.

За його словами, українські військові проводять “контрбатарейну боротьбу” — у смузі відповідальності бригади знищили близько девʼяти артсистем загарбників.

“Наші FPV-дрони палять їхні танки, навіть на закритих позиціях. Це позиції, в яких вони просто закопуються і звідти ведуть вогонь, коли ми не спостерігаємо свою розвідку, якщо вони мають дані про неї. Артилерією намагаються маскувати, наприклад, під покинуті будівлі”, — розповів військовий.

Нагадаємо, на середину лютого 2026 року російська армія зменшила кількість атак на окремих ділянках Покровського напрямку. Причини цього три: морози та загибель від них, значні втрати піхоти за останні 7 місяців та накопичення сил для нових масових штурмів уже весною.