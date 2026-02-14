Через мороз та загибель від нього росіяни зменшили кількість штурмів на певних ділянках Покровського напрямку

Покровськ у січні 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

Станом на середину лютого 2026 року російська армія зменшила кількість атак на окремих ділянках Покровського напрямку. Причини цього три: морози та загибель від них, значні втрати піхоти за останні 7 місяців та накопичення сил для нових масових штурмів уже весною.

Про ситуацію на фронті розповів журналістам АрміяTV військовий 4-ї бригади оперативного призначення “Рубіж” НГУ Андрій Отченаш.

“У смузі оборони нашої бригади ми бачимо зменшення пересувань противника. Майже вдвічі менше, ніж раніше, але активність зберігається. Наприклад, півтора-два місяці тому ми фіксували 100‒150 військовослужбовців РФ за добу, зараз — 50‒60, інколи навіть 20‒30”, — говорить Андрій.

Зазначимо, у зведеннях Генерального штабу ЗСУ тенденції зменшення штурмів на Покровському напрямку немає. Йдеться про локальну ситуацію на певній ділянці фронту.

Військовий назвав три основні причини зменшення активності росіян.

“Перша — зима та неймовірний холод. Вони пересуваються обмежено, скаржаться на обмерзання, а деякі солдати загинули від морозу. Незважаючи на допомогу у вигляді посилок, її недостатньо для підтримки чисельності росіян. Друге — величезні втрати особового складу за останні 7 місяців штурмових дій. Третє — ми очікуємо, що вони накопичуватимуть особовий склад і намагатимуться знову просуватися”, — пояснив Андрій Отченаш.

