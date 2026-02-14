Спецпризначенці “Омеги” звільнили на Покровському напрямку побратима, який пробув у полоні майже місяць. Фото: Центр спеціального призначення “Омега”

На Покровському напрямку спецпризначенці Національної гвардії України “Омега” зайшли в тил росіян та звільнили побратима, якого вже 27 діб тримали в полоні. Боєць з позивним “Карат” отримав поранення, але дочекався звільнення, і тепер його везуть до Києва на реабілітацію.

Про військову операцію розповів командир Центру спеціального призначення “Омега” Яцюк Павло.

“На Покровському напрямку звільнили з полону пораненого бійця 1 загону “Омега” та знищили вісім окупантів. Офіцер-спецпризначенець з позивним “Карат” уже прямує до Києва на лікування через отримані поранення”, — написав Яцюк Павло.

Дату проведення операції командир не уточнив, але розповів про неї 13 лютого 2026 року.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що “сіра зона” під Покровськом може досягати десятків кілометрів і єдиної лінії фронту тут немає. На цій території українські пошуково-ударні групи намагаються завадити росіянам інфільтруватися на північ.