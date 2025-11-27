Росіяни пробують тиснути на Лиман із півночі та півдня: ЗСУ тримають оборону з трьох напрямків (деталі)

Лиман на мапі. Фото: DeepState

Російські війська невдало намагалися просунутися до Лимана зі східного флангу — це район Торського та Зарічного. Тепер вони тиснуть із півночі та півдня до міста. Оборона триває із трьох напрямків фронту.

Про це розповів речник 63 окремої механізованої бригади Ростислав Ящишин в етері “Єдині Новини”.

За його словами, війська країни-агресорки намагаються просочуватися в напрямку Лимана малими групами — хочуть “розмити” лінію зіткнення. Це сталося після невдалої спроби просунутися до міста зі східного флангу у районі Торського та Зарічного.

“Вони намагалися раніше йти на Торське та Зарічне. Дуже довго вони намагалися прорватися, захопити там якісь плацдарми. Якщо я не помиляюся, чотири рази вони звітували своєму вищому командуванню, що вони Торське взяли. Насправді нічого подібного”, — каже Ящишин.

Нині ж росіяни тиснуть із півночі та півдня: інтенсивність на Лиманському напрямку не зменшується із травня 2025 року. Лиман залишається однією з основних цілей військ Росії.

“Доводиться на три фронти фактично оборонятися. Але наші хлопці демонструють божевільну стійкість, характер, самовіддачу, і роблять все для того, щоб знищувати росіян величезними обсягами”, — каже військовий.

Речник 63 окремої механізованої бригади впевнений: нині війська країни-агресорки не мають ресурсів, аби намагатися далі йти на Лиман зі східного напрямку.

