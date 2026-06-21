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Російські військові продовжують штурми на Покровському напрямку та намагаються просуватися на північ і північний захід від міста. Водночас українські підрозділи регулярно завдають ударів по місцях зосередження окупантів у Покровську. Серед ліквідованих загарбників останнім часом фіксують військових 2007 та 2008 років народження.

Про це в ефірі “Армія — Медіа Сил оборони України” розповів пресофіцер 425-го окремого штурмового полку “Скеля” з позивним Письменник.

За його словами, українські військові постійно атакують стартові майданчики російських безпілотників у Покровську. Захисники знищують антени зв’язку та точки запуску дронів, які окупанти використовують для ударів і розвідки.

Водночас російські війська продовжують підтягувати сили до міста та намагаються просуватися невеликими піхотними групами.

“Противник затягується в Покровськ, намагається тиснути в північному і північно-західному напрямку. Така сама тактика — малі групи, піхота. Останнім часом у них була проведена ротація”, — зазначив пресофіцер.

Також у полку фіксують зміну вікового складу російських військових. За словами “Письменника”, серед знищених окупантів останнім часом були військові 2007 та 2008 років народження.

Він додав, що молоді контрактники часто мають низький рівень підготовки. Зокрема, один із поранених полонених не знав, як правильно надати собі домедичну допомогу та використати турнікет.

Попри постійний тиск російської армії, українські підрозділи продовжують працювати над розширенням зони контролю та виявленням груп окупантів, які намагаються проникати на позиції Сил оборони.

Раніше ми писали, що рівень активності окупантів на Покровському напрямку залишається високим. Командир 7 корпусу ДШВ зазначив, що наступні 3–4 місяці можуть бути ключовими для цієї ділянки фронту.