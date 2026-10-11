Росіяни розвивають оптично-навігаційні системи для безпілотників, на які не дії РЕБ, — Флеш

Російська "Герань-5". Ілюстративне фото: з джерел окупантів

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Росіяни встановлюють на свої ударні дрони оптично-навігаційні системи, аби БпЛА летіли за зображенням і не піддавалися впливу РЕБ. На яких безпілотниках окупанти вже застосовують таке устаткування — читайте далі.

Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій “Флеш” Бескрестнов.

Він пояснив, що за допомогою таких систем росіяни завантажують у БпЛА фото місцевості, наприклад з карт Google, і дрон орієнтується, куди летіти, порівнюючи фотографії із зображенням зі вбудованої камери.

“Дрон, що летить за зображенням місцевості, не піддається впливу РЕБ. Наступного року активно розвиватимуться оптично-навігаційні системи для мідлстрайків , діпстрайків та дешевих крилатих ракет.”, — каже радник.

За його словами, такі системи вже застосовують на російських дронах “Молнія”, V2U і “Ланцет”. Також нещодавно на ударних “Герань-4” і “Герань-5” виявили систему навігації “Сусанин”, яка порівнює зображення поверхні із завантаженим фото.

Нагадаємо, цивільні та евакуаційні екіпажі у Донецькій області дедалі частіше зазнають атак російських безпілотників. Останнім часом такі випадки фіксують у Краматорській громаді та інших прифронтових населених пунктах регіону.