Росіяни ще двічі били по Дружківці 25 червня: є поранені

Дружківка на мапі. Фото: DeepState

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25 червня росіяни повторно атакували Дружківку із безпілотників. Внаслідок ще двох обстрілів поранень дістали двоє людей.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

За її даними, о 12:30 окупанти за допомогою FPV дрону знову атакували Дружківку. Окупанти по дорожньому покриттю.

Поранень дістав 43-річний чоловік. У нього діагностовано мінно-вибухову травму й осколкове поранення.

Вже о 14:00 загарбники завдав повторного удару з того ж виду озброєння. Неподалік магазину осколкового поранення ніг зазнав 61-річний містянин.

Оскільки жертвами атаки стали цивільні, правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами воєнного злочину — ч.1 ст. 438 КК України.

Нагадаємо, 25 червня, близько 11:30, окупанти скинули на Дружківку три авіабомби “ФАБ-250” з УМПК. Через обстріл загинула людина, ще четверо дістали поранень.