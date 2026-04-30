Відбиття штурму на "Корчах" на Костянтинівському напрямку. Скриншот із відео, опублікованого 28 ОМБр

На ділянці відповідальності 28-ї бригади ЗСУ в районі Костянтинівки російські підрозділи систематично намагаються прорвати оборону групами по дві-три людини. Українські військові фіксують спроби просочення щодня, зокрема в умовах поганої погоди. Подекуди загарбникам вдається зупинитись.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів начальник штабу батальйону безпілотних систем “Спалах” 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу Олександр із позивним “Перепел”.

“Ми безупинно спиняємо його (російські, — ред.) намагання, але ж це продовжується щодня. Погані погодні умови дозволяють йому все-таки десь просочитись і закріпитись”, — зазначив Олександр.

Він зазначив, що тиждень тому бригада спільно з підрозділами 36-ї бригади відбила штурм на “корчах” (автотехніці, — ред.). Росіяни тоді намагалися відвернути увагу демонстративними діями з боку Білої Гори, однак українській розвідці вдалося вчасно виявити переміщення загарбників.

“Ворог спочатку намагався зробити тактичне відволікання сил, запустив з напрямку Білої Гори так званий мангал, аби відвернути увагу стрімів, тобто спостереження, але ж очі є скрізь і на “корчах” — перероблених буханках повіз особовий склад зі смуги 36-ї бригади. 36-та бригада попросила про допомогу, ми, звісно ж, включились”, — додав військовий.

Також, стверджує “Перепел”, у 28-й бригаді триває проєкт із залучення іноземних добровольців на службу, він почався близько шести місяців тому. У батальйоні безпілотних систем вже вдалося сформувати екіпажі з іноземцями, вони виконують бойові завдання.

“Нині вже є готові екіпажі, які працюють і знищують ворогів. Притік по відношенню притоку мобілізації українських військовослужбовців чи населення України, то відсоток вищий. Це були перші нагородження екіпажів, які вже зробили результат на лінії зіткнення. Я вважаю, що це один з інструментів, які потрібно розвивати, вкладатися і нарощувати. Ресурс українців, на жаль, вичерпався. А ухилянти — вони не мотивовані. Ці люди [іноземні добровольці] мотивовані”, — підкреслив начальник штабу батальйону.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військовослужбовців на передньому краї. Документ встановлює конкретні строки та вимоги до умов служби на позиціях.