Стела на в'їзді у Сіверськ. Архівне фото: Вільне Радіо

Армія країни-агресорки продовжує свої регулярні штурми українських позицій у Дронівці Сіверської громади, яку військові відносять до Слов’янського напрямку. Росіяни намагаються заходити вглиб населеного пункту малими групами з боку Сіверська, Серебрянського лісу та Діброви Луганської області.

Про це наприкінці доби 25 січня в ефірі телеканалу “Еспресо” розповів начальник відділення комунікації 81 бригади ДШВ ЗСУ Володимир Голягін.

Російські військові застосовують тактику малих груп, запускаючи у Дронівку по два-три бійці. Ті своєю чергою проводять диверсійні або штурмові дії у межах села. Ситуацію у Дронівці Володимир Голягін оцінив як складну.

“… З боку Сіверська, де російські війська на постійній основі намагаються розташовувати свої ресурси та розгортати свої точки БпЛА і також доставляти туди забезпечення. Окрім цього, особовий склад. Також ще один такий критичний напрямок [на Дронівку] руху — це Серебрянський ліс. З боку Діброви Луганської області вони намагаються по головній дорозі дійти до Дронівки. Там є залізничний міст, який вони використовують як переправу. Проте цей міст постійно контролюється, і їм це не вдається. Такі заходи проводяться на постійній основі”, — зазначив військовий.

Володимир Голягін зазначив, що росіяни намагаються закріпитися на цих напрямках, розміщуючи там ресурси, особовий склад, точки запуску дронів та канали постачання. Українські ж військові проводять розвідку місцевості та б’ють по російських штурмових групах, зокрема за допомогою дронів-камікадзе.

Серебрянський ліс на Слов’янському напрямку, попри спричинені війною руйнування, досі придатний до маскування штурмових груп, вважає військовий.

“Там є місцевості, в яких можна сховатися. Відповідно, ці місцевості постійно контролюються нами. Ми постійно туди відправляємо власні дрони-камікадзе, які наводять їм “шороху” і не дають взагалі зробити будь-чого, чи доставити провізію, чи навіть висунутися в нашу сторону”, — сказав Володимир Голягін.

Він зазначив, що російські диверсійні дії тривають цілодобово та без ротацій. Штурмові групи армії країни-агресорки на цьому напрямку використовують антитепловізійні плащі та білі маскувальні халати.

Окремо Володимир Голягін пояснив, що складні погодні умови обмежують можливості БпЛА щодо виявлення противника, чим користуються обидві сторони. За його словами, українські військові намагаються мінімізувати ризики для особового складу, застосовуючи наземні роботизовані комплекси та технологічні рішення для забезпечення позицій.

Нагадаємо, росіяни на Покровському напрямку активно використовують білі маскхалати та імпровізовані укриття зі світлих матеріалів — аби зливатися із місцевістю. Вони не полишають спроб накопичитися та використовують малі піхотні групи, аби знайти нові способи просування.