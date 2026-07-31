Росіяни штурмують на Костянтинівському напрямку малими групами й активно застосовують безпілотники, — військовий “Хижака”

Український військовий на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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Наразі на Костянтинівському напрямку війська РФ не вдаються до масованих штурмів із застосуванням техніки. Натомість вони діють малими групами, щоб приховати своє просування. Також активно використовують дрони, які українські військові збивають десятками.

Про це в етері “Суспільне Студія” розповів заступник командира взводу мобільної вогневої групи бригади “Хижак” із позивним Грач.

За словами військового, на Костянтинівському напрямку загарбники намагаються приховано просуватися й закріплюватися на позиціях. Для цього діють малими групами. Утім, українській аеророзвідці й суміжним підрозділам вдається вчасно виявляти й знешкоджувати такі групи.

Також українські мобільні вогневі групи постійно знищують російські безпілотники різних типів, прикриваючи логістичні маршрути. Оскільки, як і Сили оборони, окупанти постійно вдосконалюють тактику застосування дронів, підрозділам доводиться швидко адаптовуватися до змін на полі бою. Наразі це робити вдається, про що свідчить кількість перехоплень.

“Вогнева група «Хижака» буває, що вдень збиває до десяти, іноді навіть і більше ворожих засобів ворога, регулярно п’ять-шість так точно. Одне FPV — це як мінімум або чиєсь життя, або транспортний засіб, або інше якесь суттєве важливе майно. Одна збита FPV — це дуже багато про що говорить, про врятоване життя як мінімум”, — наголосив військовий.

Раніше ми розповідали, що евакуація цивільних із Донеччини ускладнилась через удари FPV-дронами й денні обстріли.