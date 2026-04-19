Росіяни ширять фейк про ЗСУ в Костянтинівці, які “ховаються під виглядом цивільних”, — ЦПД

Уривок з фейкового посту про українських військових, які "переодягаються в цивільне". Фото: ЦПД

Росіяни поширюють заяви про те, що ЗСУ в Костянтинівці “ховаються під виглядом мирних жителів”. Вони нібито вдягають цивільний одяг поверх форми та займають верхні поверхи домівок. Однак це фейк.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Там розповіли, що днями пропагандисти почали поширювали у соціальних мережах заяви окупантів про українських військових у Костянтинівці, які “ховаються під виглядом мирних жителів”. Вони буцімто накидають цивільний одяг поверх форми, а після — займають верхні поверхи житлових домівок.

“Фейки про “військових у цивільному” — це типова тактика агресора, спрямована на виправдання ударів по житловій забудові та цивільній інфраструктурі. Намагаючись легітимізувати вбивства мирних мешканців, пропаганда заздалегідь намагається представити кожну жертву як “переодягненого солдата”, — пояснили фахівці.

За їхніми даними, у місті досі перебувають близько 2,5 тисячі жителів, які живуть під щоденними російськими атаками. Лише за останній час Костянтинівка зазнало низки ударів — постійних обстрілів з РСЗВ та ударів КАБами.